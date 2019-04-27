"Ювентус" благодаря голу Роналду сыграл вничью с "Интером"

Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Рома
Милан
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 33 67
3 Интер 34 62
4 Рома 34 58
5 Милан 33 56
6 Аталанта 33 56
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 34 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Болонья 34 37
15 Парма 33 36
16 Дженоа 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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"Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.Чемпионат Италии

34 тур

"Интер" – "Ювентус" 1:1

Голы: Найнгголан, 7, Роналду, 62

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Врей, Шкриньяр, Асамоа, Фалеро, Перишич, Найнгголан (Валеро, 74), Брозович, Политано (Мариу, 80), Икарди (Мартинес, 82)

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Сандро (Спинаццола, 49), Бонуччи, Канселу, Куадрадо, Джан, Пьянич, Матюиди (Кин, 60), Бернардески (Перейра, 86), Роналду

Предупреждения: Куадрадо, 40, Перишич, 44, Кьеллини, 45
Теги: Интер Ювентус Серия А
Вчера, 23:30
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