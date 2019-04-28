Италия Серия А 2018/19 
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Болонья
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Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Рома 34 58
5 Милан 33 56
6 Аталанта 33 56
7 Лацио 34 55
8 Торино 33 53
9 Сампдория 34 48
10 Кальяри 34 40
11 Фиорентина 33 40
12 СПАЛ 34 39
13 Сассуоло 33 38
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"

"Лацио" в гостях выиграл у "Сампдории" (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

34-й тур

"Сампдория" - "Лацио" - 1:2

Голы: Кайседо, 3 (0:1). Кайседо, 19 (0:2). Квальярелла, 57 (1:2).

"Сампдория": Аудеро, Сала (Габбьядини, 82), Мурру, Феррари, Колли (Тонелли, 16), Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 46), Квальярелла, Дефрель.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Уоллас, Лукас, Лулич, Пароло, Ромулу (Марушич, 69), Катальди (Бадель, 78), Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа.

Предупреждения: Феррари, 22. Рамирес, 23. Ачерби, 32. Уоллас, 71. Тонелли, 74. Мурру, 90. Лулич, 90+2. Сала, 90+2.

Удаление: Рамирес, 45.
Теги: Лацио Сампдория
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