Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Лацио
|34
|55
|8
|Торино
|33
|53
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|СПАЛ
|34
|39
|13
|Сассуоло
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"
"Лацио" в гостях выиграл у "Сампдории" (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
34-й тур
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2
Голы: Кайседо, 3 (0:1). Кайседо, 19 (0:2). Квальярелла, 57 (1:2).
"Сампдория": Аудеро, Сала (Габбьядини, 82), Мурру, Феррари, Колли (Тонелли, 16), Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 46), Квальярелла, Дефрель.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Уоллас, Лукас, Лулич, Пароло, Ромулу (Марушич, 69), Катальди (Бадель, 78), Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа.
Предупреждения: Феррари, 22. Рамирес, 23. Ачерби, 32. Уоллас, 71. Тонелли, 74. Мурру, 90. Лулич, 90+2. Сала, 90+2.
Удаление: Рамирес, 45.
Чемпионат Италии
34-й тур
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2
Голы: Кайседо, 3 (0:1). Кайседо, 19 (0:2). Квальярелла, 57 (1:2).
"Сампдория": Аудеро, Сала (Габбьядини, 82), Мурру, Феррари, Колли (Тонелли, 16), Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 46), Квальярелла, Дефрель.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Уоллас, Лукас, Лулич, Пароло, Ромулу (Марушич, 69), Катальди (Бадель, 78), Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа.
Предупреждения: Феррари, 22. Рамирес, 23. Ачерби, 32. Уоллас, 71. Тонелли, 74. Мурру, 90. Лулич, 90+2. Сала, 90+2.
Удаление: Рамирес, 45.
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