Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:34
Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать (1)
Валерий Кечинов: у "Спартака" как таковой игры вообще не видно, но Кононову надо дать поработать (1)
19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (4)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (4)
Криштиану Роналду потратил 11 миллионов евро на самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду купил себе самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire.
Его стоимость – 11 миллионов евро, мощность мотора 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость 420 км/ч. Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года – до этого времени будет проводится ее отладка.
"СЭ"
Его стоимость – 11 миллионов евро, мощность мотора 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость 420 км/ч. Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года – до этого времени будет проводится ее отладка.
VIDEO | L’ultimo acquisto di Ronaldo vale 11 milioni: ecco la “Voiture Noire” di Bugatti https://t.co/anQSWwqCbN @LaStampa pic.twitter.com/AUxHcRNjvY— La Stampa TV (@LaStampaTV) April 30, 2019
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.