Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Рома
Торино
Милан
Лацио
Сампдория
Сассуоло
Кальяри
Фиорентина
СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Криштиану Роналду потратил 11 миллионов евро на самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду купил себе самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire.

Его стоимость – 11 миллионов евро, мощность мотора 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость 420 км/ч. Правда, получить машину Роналду сможет не раньше 2021 года – до этого времени будет проводится ее отладка.



"СЭ"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 23:32
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