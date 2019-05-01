"Ювентус" готов платить Икарди зарплату 8,5 миллиона евро в год

"Ювентус" заинтересован в услугах нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает TuttoMercatoWeb.Туринский клуб предложил аргентинцу зарплату 8,5 миллиона евро в год. Соглашение будет рассчитано на длительный срок.