Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
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Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не исключил, что по окончании карьеры футболиста может стать тренером.
"Думал ли я о том, чтобы стать тренером по окончании карьеры футболиста? Я не исключаю этого", - приводит слова португальца El Pais ICON.
В нынешнем сезоне Роналду провел 40 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 13 результативных передач.
"Думал ли я о том, чтобы стать тренером по окончании карьеры футболиста? Я не исключаю этого", - приводит слова португальца El Pais ICON.
В нынешнем сезоне Роналду провел 40 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 13 результативных передач.
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