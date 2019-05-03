Игроков "Милана" отпустят из пятидневного заточения на базе

Хавбек "Милана" Темуе Бакайоко принес извинения за опоздание на тренировку.По информации Football Italia, одноклубники и главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо приняли его извинения.1 мая тренер "Милана" решил наказать недисциплинированных игроков, заперев на пять дней на базе клуба.Помимо этого, Бакайоко получил крупный денежный штраф.По словам полузащитника, причиной опоздания на тренировку стало неожиданно закончившееся топливо автомобиля спортсмена.