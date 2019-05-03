Игроков "Милана" отпустят из пятидневного заточения на базе

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 23:08
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Вчера, 22:30
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (2)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (2)
Вчера, 22:30
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (8)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (8)
Вчера, 21:27
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Вчера, 21:08
"Арсенал" - "Валенсия": стартовые составы
"Арсенал" - "Валенсия": стартовые составы
Вчера, 21:07
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Вчера, 20:44
"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы
"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы
Вчера, 20:27
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба
Вчера, 20:03
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив" (5)
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив" (5)
Вчера, 19:40
УЕФА опубликовал символическую сборную недели (1)
УЕФА опубликовал символическую сборную недели (1)
Вчера, 19:29
Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален (6)
Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален (6)
Вчера, 19:19
ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы (3)
ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы (3)
Вчера, 19:07
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом" (8)
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом" (8)
Вчера, 18:46
Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Вчера, 18:34
"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером
"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером
Вчера, 18:14
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Вчера, 17:56
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Вчера, 16:59
СМИ: Кейта выбыл до конца сезона
СМИ: Кейта выбыл до конца сезона
Вчера, 16:14
Криштиану Роналду не достался автомобиль будущего (3)
Криштиану Роналду не достался автомобиль будущего (3)
Вчера, 16:05
Жозе Моуринью высказался об инфаркте Касильяса
Жозе Моуринью высказался об инфаркте Касильяса
Вчера, 15:42
Николай Рассказов вернется в строй через месяц
Николай Рассказов вернется в строй через месяц
Вчера, 15:18
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Игроков "Милана" отпустят из пятидневного заточения на базе
Хавбек "Милана" Темуе Бакайоко принес извинения за опоздание на тренировку.
По информации Football Italia, одноклубники и главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо приняли его извинения.
1 мая тренер "Милана" решил наказать недисциплинированных игроков, заперев на пять дней на базе клуба.
Помимо этого, Бакайоко получил крупный денежный штраф.
По словам полузащитника, причиной опоздания на тренировку стало неожиданно закончившееся топливо автомобиля спортсмена.
"Газета.ру"
По информации Football Italia, одноклубники и главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо приняли его извинения.
1 мая тренер "Милана" решил наказать недисциплинированных игроков, заперев на пять дней на базе клуба.
Помимо этого, Бакайоко получил крупный денежный штраф.
По словам полузащитника, причиной опоздания на тренировку стало неожиданно закончившееся топливо автомобиля спортсмена.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.