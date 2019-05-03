Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино"

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью в туринском дерби с "Торино" со счётом 1:1.Чемпионат Италии35 турРоналду, 84 - Лукич, 19"Ювентус": Щенсны, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Куадрадо (Перейра, 78), Матюиди, Пьянич, Бернардески (Де Шильо, 85), Кин, Роналду"Торино": Сиригу, Иццо, Бремер, Н'Кулу, Де Сильвестри (Дзадза, 89), Ансальди, Лукич (Аина, 79), Ринкон, Мейте, Белотти, Беренгер (Баселли, 70)Предупреждения: Матюиди, 34, Ринкон, 49, Лукич, 68, Бонуччи, 71, Бернардески, 82