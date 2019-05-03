Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
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СПАЛ
Болонья
Парма
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино"

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью в туринском дерби с "Торино" со счётом 1:1.

Чемпионат Италии

35 тур

"Ювентус" – "Торино" 1:1

Гол: Роналду, 84 - Лукич, 19

"Ювентус": Щенсны, Спинаццола, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Куадрадо (Перейра, 78), Матюиди, Пьянич, Бернардески (Де Шильо, 85), Кин, Роналду

"Торино": Сиригу, Иццо, Бремер, Н'Кулу, Де Сильвестри (Дзадза, 89), Ансальди, Лукич (Аина, 79), Ринкон, Мейте, Белотти, Беренгер (Баселли, 70)

Предупреждения: Матюиди, 34, Ринкон, 49, Лукич, 68, Бонуччи, 71, Бернардески, 82
Теги: Ювентус Торино Серия А
Вчера, 23:25
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