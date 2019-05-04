Криштиану Роналду в матче с "Торино" забил 100-й гол головой на клубном уровне

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (2)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (2)
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (5)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (5)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (9)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (9)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Вчера, 21:15
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Вчера, 20:25
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Вчера, 19:35
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Вчера, 18:57
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Вчера, 18:25
"Рубин" одержал победу над "Оренбургом" (15)
"Рубин" одержал победу над "Оренбургом" (15)
Вчера, 18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Вчера, 17:51
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Вчера, 17:40
Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду (1)
Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду (1)
Вчера, 17:26
Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким (7)
Вратарь покинет "Витесс" из-за конфликта со Слуцким (7)
Вчера, 17:04
"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
"Реал" может купить вместо Погба хавбека "Аякса"
Вчера, 16:48
Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона (12)
Самюэль Жиго перенес операцию и выбыл до конца сезона (12)
Вчера, 16:12
"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом" (3)
"Спартак" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом" (3)
Вчера, 15:53
"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" (10)
"Енисей" одержал волевую победу над "Анжи" (10)
Вчера, 15:31
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото) (1)
"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото) (1)
Криштиану Роналду в матче с "Торино" забил 100-й гол головой на клубном уровне
Туринское дерби, состоявшееся накануне, завершилось вничью — 1:1.
Автором гола "Ювентуса" на 84-й минуте стал Криштиану Роналду. Для 34-летнего португальца это 100-й гол ударом головой в клубной карьере.
После 35-го тура в активе "Ювентуса" 89 очков, "Торино" (57) занимает 6-е место.
Автором гола "Ювентуса" на 84-й минуте стал Криштиану Роналду. Для 34-летнего португальца это 100-й гол ударом головой в клубной карьере.
#CristianoRonaldo goal vs #torino #JuventusTorino pic.twitter.com/USjOb6goeK— Onur (@Onur23121) May 3, 2019
После 35-го тура в активе "Ювентуса" 89 очков, "Торино" (57) занимает 6-е место.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.