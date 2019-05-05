Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа" (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
35-й тур
"Дженоа" - "Рома" - 1:1
Голы: Эль-Шаарави, 82 (0:1). Ромеро, 90+1 (1:1).
Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (вратарь)
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 90+3), Лерагер (Санабрия, 83), Лападула (Пандев, 73), Куаме.
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клайверт, 71), Джеко, Эль-Шаарави.
Предупреждения: Дзаньоло, 51. Клайверт, 84. Ролон, 90+6.
Чемпионат Италии
35-й тур
"Дженоа" - "Рома" - 1:1
Голы: Эль-Шаарави, 82 (0:1). Ромеро, 90+1 (1:1).
Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (вратарь)
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 90+3), Лерагер (Санабрия, 83), Лападула (Пандев, 73), Куаме.
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клайверт, 71), Джеко, Эль-Шаарави.
Предупреждения: Дзаньоло, 51. Клайверт, 84. Ролон, 90+6.
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