Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 34 70
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Рома 35 59
6 Торино 35 57
7 Милан 34 56
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 34 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 34 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"

"Рома" сыграла вничью с "Дженоа" (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

35-й тур

"Дженоа" - "Рома" - 1:1

Голы: Эль-Шаарави, 82 (0:1). Ромеро, 90+1 (1:1).

Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (вратарь)

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 90+3), Лерагер (Санабрия, 83), Лападула (Пандев, 73), Куаме.

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клайверт, 71), Джеко, Эль-Шаарави.

Предупреждения: Дзаньоло, 51. Клайверт, 84. Ролон, 90+6.
Теги: Рома Дженоа Серия А
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