Италия Серия А 2018/19 
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Парма
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Рома 35 59
6 Торино 35 57
7 Милан 34 56
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 34 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Дрис Мертенс обогнал Марадону по голам за "Наполи"

Нападающий "Наполи" забил гол в ворота "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии (2:1)/

Этот гол стал для Мертенса 82-м в Серии А в составе "Наполи". Бельгиец превзошел достижение аргентинца Диего Марадоны, который с 1984 по 1991 годы забил за неаполитанцев 81 гол в итальянском чемпионате. Мертенс вышел на третье место среди бомбардиров клуба в Серии А за всю историю.
Теги: Мертенс Диего Марадона Наполи
Сегодня, 10:12
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