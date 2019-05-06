Дрис Мертенс обогнал Марадону по голам за "Наполи"

Нападающий "Наполи" забил гол в ворота "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии (2:1)/Этот гол стал для Мертенса 82-м в Серии А в составе "Наполи". Бельгиец превзошел достижение аргентинца Диего Марадоны, который с 1984 по 1991 годы забил за неаполитанцев 81 гол в итальянском чемпионате. Мертенс вышел на третье место среди бомбардиров клуба в Серии А за всю историю.