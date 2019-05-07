Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына

Мать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру опубликовала на своей странице в твиттере недостоверную информацию о сыне.

64-летняя Авейру выложила фотографию со следующим текстом: "Криштиану - футболист, который спас "Ювентус" от вылета и помог снова выиграть чемпионат после 20-летней засухи. Невероятный".

"Моя гордость, мой сын", - так подписала мама футболиста данную картинку.

"Ювентус" в сезоне-2018/19 выиграл чемпионат Италии в восьмой раз подряд.

Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 11:34
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#2  Босх  Россия (Сегодня, 12:21)
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Болеет за:
«Ростов»
Она мать Криштиана..а чего добился ты??


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 12:09)
  • +1
  •  (1)
online

Новость выделена??
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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