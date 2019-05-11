Италия Серия А 2018/19 
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Сассуоло
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Парма
Болонья
Дженоа
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Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Новости партнеров

"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро

Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро может продать клуб.

Как сообщает Ansa, бизнесмен рассматривает предложение английского фонда Aquilor, который готов заплатить за генуэзский клуб 120 миллионов евро. При этом даже в случае совершения сделки на переходный период в течение нескольких месяцев руководство "Сампдорией" останется за Ферреро.

По данным источника, за этим фондом стоят арабские инвесторы. Интерес к "Сампдории" также проявляют американские бизнесмены, но они готовы заплатить 90 миллионов евро.
Теги: Сампдория
Сегодня, 13:21
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#2  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 13:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
не так дорого по сравнинию с Федуном и C
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Зачем покупать одного погба, когда можно целую Сампдорию
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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