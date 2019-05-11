"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро

Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро может продать клуб.Как сообщает Ansa, бизнесмен рассматривает предложение английского фонда Aquilor, который готов заплатить за генуэзский клуб 120 миллионов евро. При этом даже в случае совершения сделки на переходный период в течение нескольких месяцев руководство "Сампдорией" останется за Ферреро.По данным источника, за этим фондом стоят арабские инвесторы. Интерес к "Сампдории" также проявляют американские бизнесмены, но они готовы заплатить 90 миллионов евро.