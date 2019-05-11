Карло Анчелотти: я здесь, чтобы выиграть Скудетто с "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти по-прежнему верит, что может выиграть чемпионат Италии."После полного сезона здесь я лучше всех узнал и понял направление, в котором мы идем. На клуб хочет двигаться вперед, расти. Я не хочу, чтобы клуб залезал в долги, но усиление команды зависит не только от меня. Как я сказал, придя сюда, я здесь, чтобы выиграть Скудетто. Я не в отпуск приехал", - цитирует Анчелотти Il Roma.