Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
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Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Карло Анчелотти: я здесь, чтобы выиграть Скудетто с "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти по-прежнему верит, что может выиграть чемпионат Италии.

"После полного сезона здесь я лучше всех узнал и понял направление, в котором мы идем. На клуб хочет двигаться вперед, расти. Я не хочу, чтобы клуб залезал в долги, но усиление команды зависит не только от меня. Как я сказал, придя сюда, я здесь, чтобы выиграть Скудетто. Я не в отпуск приехал", - цитирует Анчелотти Il Roma.
Теги: Анчелотти Наполи
Сегодня, 14:47
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