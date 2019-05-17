Президент "Наполи" похвалил Анчелотти за работу

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посетил командный ужин, на котором похвалил главного тренера Карло Анчелотти за работу."Это был прекрасный год благодаря работе всех тех, кто присутствует здесь. Я очень рад, что нашел такого замечательного тренера, как Карло. Он знает, как построить игру нового типа", - цитирует Де Лаурентиса официальный твиттер "Наполи".