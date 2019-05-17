Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Болонья
Фиорентина
Парма
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Президент "Наполи" похвалил Анчелотти за работу

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис посетил командный ужин, на котором похвалил главного тренера Карло Анчелотти за работу.

"Это был прекрасный год благодаря работе всех тех, кто присутствует здесь. Я очень рад, что нашел такого замечательного тренера, как Карло. Он знает, как построить игру нового типа", - цитирует Де Лаурентиса официальный твиттер "Наполи".
Теги: Анчелотти Наполи
Сегодня, 10:51
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