Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди в своем инстаграме сообщил, что у него нет договоренности о переходе в "Ювентус"."В последнее время СМИ публикуют новости, которые не отражают мои мысли и намерения. Я хочу сообщить болельщикам, что я уже неоднократно информировал "Интер" о желании остаться. Некоторые журналисты хотят продавать фейковые новости. Поэтому я решил прояснить ситуацию лично. Я хочу остаться в "Интере", это моя семья", — написал Икарди.