Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (9)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (9)
13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
10:24
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (4)
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (4)
10:20
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (14)
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (14)
09:30
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (6)
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (6)
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"
Нападающий "Интера" Мауро Икарди в своем инстаграме сообщил, что у него нет договоренности о переходе в "Ювентус".
"В последнее время СМИ публикуют новости, которые не отражают мои мысли и намерения. Я хочу сообщить болельщикам, что я уже неоднократно информировал "Интер" о желании остаться. Некоторые журналисты хотят продавать фейковые новости. Поэтому я решил прояснить ситуацию лично. Я хочу остаться в "Интере", это моя семья", — написал Икарди.
"В последнее время СМИ публикуют новости, которые не отражают мои мысли и намерения. Я хочу сообщить болельщикам, что я уже неоднократно информировал "Интер" о желании остаться. Некоторые журналисты хотят продавать фейковые новости. Поэтому я решил прояснить ситуацию лично. Я хочу остаться в "Интере", это моя семья", — написал Икарди.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.