Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
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Аталанта
Милан
Рома
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Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Болонья
Фиорентина
Парма
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 36 89
2 Наполи 36 76
3 Интер 36 66
4 Аталанта 36 65
5 Милан 36 62
6 Рома 36 62
7 Торино 36 60
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Болонья 36 40
14 Фиорентина 36 40
15 Парма 36 38
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 36 15(-3)
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Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди в своем инстаграме сообщил, что у него нет договоренности о переходе в "Ювентус".

"В последнее время СМИ публикуют новости, которые не отражают мои мысли и намерения. Я хочу сообщить болельщикам, что я уже неоднократно информировал "Интер" о желании остаться. Некоторые журналисты хотят продавать фейковые новости. Поэтому я решил прояснить ситуацию лично. Я хочу остаться в "Интере", это моя семья", — написал Икарди.
Теги: Икарди Интер Ювентус Серия А
Сегодня, 20:55
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