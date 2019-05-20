Кшиштоф Пентек: сложно поверить, что забил 30 голов в первом сезоне за пределами Польши

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек признался, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.

"Я надеюсь сыграть в Лиге чемпионов. Чувствую себя хорошо, рад, что забил в матче с "Фрозиноне" и мы победили. Это было важно. Мы уступаем только "Интеру" и "Аталанте", так что всё возможно. Мы верим, что сможем попасть в Лигу чемпионов. Сложно поверить, что я забил 30 голов в первом сезоне за пределами Польши. Это немыслимо. Сейчас я не думаю о своём будущем, я просто сосредоточен на следующем матче. Если удастся сыграть в Лиге чемпионов, всё будет идеально", - цитирует Пентека Sky Sport Italia.
Теги: Пентек Милан
Сегодня, 13:15
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