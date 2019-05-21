"Наполи" интересуется исполнителем штрафных из "Ренна"

"Наполи" заинтересован в приобретении у "Ренна" полузащитника Бенжамена Буриго.

Как сообщает Foot Mercato, неаполитанцы в летнее трансферное окно рассчитывают подписать мастера исполнения штрафных ударов. Нынешний контракт 25-летнего француза рассчитан до 2021 года.
Теги: Наполи Ренн Трансферы
Сегодня, 08:12
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