"Наполи" интересуется исполнителем штрафных из "Ренна"

"Наполи" заинтересован в приобретении у "Ренна" полузащитника Бенжамена Буриго.Как сообщает Foot Mercato, неаполитанцы в летнее трансферное окно рассчитывают подписать мастера исполнения штрафных ударов. Нынешний контракт 25-летнего француза рассчитан до 2021 года.