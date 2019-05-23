Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в "Ювентусе"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить свою карьеру в туринском "Ювентусе".По информации Football Italia, 48-летний специалист заключит контракт со "Старой Сеньорой" уже 4 июня.Ожидается, что официальное сотрудничество будет объявлено сторонами спустя 10 дней – 14 июня.Также источник утверждает, что соглашение испанца с бьянконери будет рассчитано на четыре сезона,.Годовой оклад специалиста составит €24 млн.Гвардиола заменит на посту Массимилиано Аллегри, проработавшего в клубе пять лет.Испанский специалист стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года.За три года работы с горожанами он выиграл шесть трофеев.Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2021 года.Он также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".