Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в "Ювентусе"
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить свою карьеру в туринском "Ювентусе".
По информации Football Italia, 48-летний специалист заключит контракт со "Старой Сеньорой" уже 4 июня.
Ожидается, что официальное сотрудничество будет объявлено сторонами спустя 10 дней – 14 июня.
Также источник утверждает, что соглашение испанца с бьянконери будет рассчитано на четыре сезона,.
Годовой оклад специалиста составит €24 млн.
Гвардиола заменит на посту Массимилиано Аллегри, проработавшего в клубе пять лет.
Испанский специалист стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года.
За три года работы с горожанами он выиграл шесть трофеев.
Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2021 года.
Он также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".
"Газета.ру"
По информации Football Italia, 48-летний специалист заключит контракт со "Старой Сеньорой" уже 4 июня.
Ожидается, что официальное сотрудничество будет объявлено сторонами спустя 10 дней – 14 июня.
Также источник утверждает, что соглашение испанца с бьянконери будет рассчитано на четыре сезона,.
Годовой оклад специалиста составит €24 млн.
Гвардиола заменит на посту Массимилиано Аллегри, проработавшего в клубе пять лет.
Испанский специалист стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года.
За три года работы с горожанами он выиграл шесть трофеев.
Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2021 года.
Он также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".
"Газета.ру"