Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в "Ювентусе"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить свою карьеру в туринском "Ювентусе".

По информации Football Italia, 48-летний специалист заключит контракт со "Старой Сеньорой" уже 4 июня.

Ожидается, что официальное сотрудничество будет объявлено сторонами спустя 10 дней – 14 июня.

Также источник утверждает, что соглашение испанца с бьянконери будет рассчитано на четыре сезона,.

Годовой оклад специалиста составит €24 млн.

Гвардиола заменит на посту Массимилиано Аллегри, проработавшего в клубе пять лет.

Испанский специалист стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года.

За три года работы с горожанами он выиграл шесть трофеев.

Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2021 года.

Он также возглавлял каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию".

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Ювентус Серия А
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