СМИ: Джеко согласовал контракт с "Интером"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко близок к переходу в "Интер".

Как утверждает Sky Sport Italia, 33-летний босниец согласовал контракт с миланским клубом.

Transfermarkt оценивает Джеко в 23 миллиона евро. Его контракт с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джеко Интер Серия А
Сегодня, 21:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама