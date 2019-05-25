СМИ: Джеко согласовал контракт с "Интером"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко близок к переходу в "Интер".Как утверждает Sky Sport Italia, 33-летний босниец согласовал контракт с миланским клубом.Transfermarkt оценивает Джеко в 23 миллиона евро. Его контракт с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года.