Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.Как сообщает La Stampa, инцидент с участием 13-летней девушки произошел сегодня утром.Анжела была доставлена в больницу, где выяснилось, что она пострадала несерьезно, отделавшись синяками.Вчера вечером Пирло принимал участие в благотворительном матче на стадионе "Ювентуса".