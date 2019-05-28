Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.

Как сообщает La Stampa, инцидент с участием 13-летней девушки произошел сегодня утром.

Анжела была доставлена в больницу, где выяснилось, что она пострадала несерьезно, отделавшись синяками.

Вчера вечером Пирло принимал участие в благотворительном матче на стадионе "Ювентуса".

"СЭ"
Теги: Пирло Ювентус Серия А
Сегодня, 00:04
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