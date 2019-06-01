"Интер" и "Ювентус" возобновили переговоры по обмену игроками

Миланский "Интер" и туринский "Ювентус" возобновили переговоры по обмену нападающих Мауро Икарди и Пауло Дибалы.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянские клубы уже вели переговоры по данному вопросу, однако не смогли прийти к договоренности.

Отмечается, что решение возобновить обсуждение связано с приходом Антонио Конте на пост главного тренера миланского клуба.

В туринском клубе сомневаются, что обмен станет равноценным. Руководство "Ювентуса" боится, что трансфер Дибалы в "Интер" может усилить конкурента в борьбе за чемпионство в Италии.

"Газета.ру"
Теги: Интер Ювентус Серия А Дибала Икарди
Сегодня, 16:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама