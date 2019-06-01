"Интер" и "Ювентус" возобновили переговоры по обмену игроками

Миланский "Интер" и туринский "Ювентус" возобновили переговоры по обмену нападающих Мауро Икарди и Пауло Дибалы.По информации La Gazzetta dello Sport, итальянские клубы уже вели переговоры по данному вопросу, однако не смогли прийти к договоренности.Отмечается, что решение возобновить обсуждение связано с приходом Антонио Конте на пост главного тренера миланского клуба.В туринском клубе сомневаются, что обмен станет равноценным. Руководство "Ювентуса" боится, что трансфер Дибалы в "Интер" может усилить конкурента в борьбе за чемпионство в Италии.