Криштиану Роналду видит Сарри на посту тренера "Ювентуса"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри.

Сообщается, что португальцу интересно поработать с итальянским специалистом, который предпочитает атакующий стиль игры.

Ожидается, что руководству "Юве" придется заплатить ?5 млн за досрочный разрыв соглашения аристократов с Сарри.

До этих пор должность главного тренера остается вакантной. Массимилиано Аллегри уже покинул ее.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Сарри Ювентус Серия А
Вчера, 23:32
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