Криштиану Роналду видит Сарри на посту тренера "Ювентуса"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри.
Сообщается, что португальцу интересно поработать с итальянским специалистом, который предпочитает атакующий стиль игры.
Ожидается, что руководству "Юве" придется заплатить ?5 млн за досрочный разрыв соглашения аристократов с Сарри.
До этих пор должность главного тренера остается вакантной. Массимилиано Аллегри уже покинул ее.
"Газета.ру"
Сообщается, что португальцу интересно поработать с итальянским специалистом, который предпочитает атакующий стиль игры.
Ожидается, что руководству "Юве" придется заплатить ?5 млн за досрочный разрыв соглашения аристократов с Сарри.
До этих пор должность главного тренера остается вакантной. Массимилиано Аллегри уже покинул ее.
"Газета.ру"