"Ювентус" продлит контракт с Бентанкуром

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур продолжит выступать за туринский клуб.

Руководство "Ювентуса" заключит с футболистом сборной Уругвая контракт на пять лет, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

21-летний футболист в минувшем сезоне сыграл в 40 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Бентанкур Ювентус
Сегодня, 09:08
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