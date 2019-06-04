"Ювентус" продлит контракт с Бентанкуром

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур продолжит выступать за туринский клуб.Руководство "Ювентуса" заключит с футболистом сборной Уругвая контракт на пять лет, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.21-летний футболист в минувшем сезоне сыграл в 40 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.