Андреа Бардзальи: Гвардиола? Раньше никто не верил в приход в "Ювентус" Роналду, но мечты сбываются
Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи, ранее объявивиший о завершении карьеры, не исключил прихода в клуб нынешнего главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
"Люди считают назначение Сарри само собой разумеющимся, но решение еще не принято, и все еще много имен упоминается.
Я не знаю, какова ситуация в "Юве", но я слышу разговоры о Гвардиоле, и об этом приятно мечтать. В конце концов, никто не верил в прошлом году, что Криштиану Роналду придет, но мечты могут сбыться. Посмотрим, когда клуб сделает объявление", - цитирует Бардзальи Football Italia.
Sport24.ru
"Люди считают назначение Сарри само собой разумеющимся, но решение еще не принято, и все еще много имен упоминается.
Я не знаю, какова ситуация в "Юве", но я слышу разговоры о Гвардиоле, и об этом приятно мечтать. В конце концов, никто не верил в прошлом году, что Криштиану Роналду придет, но мечты могут сбыться. Посмотрим, когда клуб сделает объявление", - цитирует Бардзальи Football Italia.
Sport24.ru