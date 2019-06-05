Дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто. Обвинитель перенаправил иск в федеральный суд

Лариса Дрогобычер, адвокат американки Кэтрин Майорги, женщины, обвиняющей нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщила ESPN, что дело против португальца не закрыто, как об этом 5 июня сообщил Bloomberg.

В октябре 2018 года в прессе появились откровения американки Кэтрин Майорги о том, что в 2009 году Роналду, на тот момент игрок "Реала", изнасиловал ее в гостинице в Лас-Вегасе. Представители Роналду якобы заплатили девушке 375 тысяч долларов, чтобы она не обращалась в суд и молчала. Роналду отрицал обвинения в свой адрес, тем не менее Майорга была намерена добиться наказания для футболиста. В октябре 2018 года расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей. Как сообщил 5 июня Bloomberg, в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) в прошлом месяце поступило уведомление о добровольном прекращении дела.

По словам адвоката, обвинитель отозвал дело из суда в Лас-Вегасе в связи с трудностями, с которыми столкнулись адвокаты в силу того, что Роналду проживает в Италии.

"Обвинения не были сняты. Мы отозвали дело, потому что подали идентичный иск в федеральный суд из-за правил федерального суда по обслуживанию иностранцев. В целом мы просто поменяли место, но претензии остаются", — цитирует Дрогобычер ESPN.

Sport24.ru
Теги: Роналду Ювентус Серия А
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