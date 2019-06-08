Криштиану Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией(видео)

Игрок туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду совершил добрый поступок, откликнувшись на просьбу 11-летнего мальчика.

Футболисты португальской национальной команды отправлялись в отель на автобусе поле проведённой тренировки. По дороге Роналду заметил на улице мальчика, стоящего у дороги с плакатом, на котором было написано "Криштиану Роналду, обними меня". Футболист попросил водителя остановиться, позвал мальчика внутрь автобуса и сделал с ним совместную фотографию.

11-летний болельщик, которого зовут Эдуардо, болеет лейкемией.



"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
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