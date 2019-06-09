Главный тренер "Сампдории" Джампаоло на следующей неделе возглавит "Милан"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло в ближайшие дни возглавит "Милан". Как сообщает Sky Sport Italia, 51-летний специалист уже вернулся в Италию из отпуска, который он проводил в Хорватии.Контракт между Джампаоло и "Миланом" будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год. Получать по нему Марко будет 2 млн евро в год. Ожидается, что 10 июня тренер встретится с президентом "Сампдории" Массимо Ферреро, чтобы расторгнуть действующее трудовое соглашение, после чего поставит подпись под контрактом с "Миланом".По слухам, на место Джампаоло "Сампдория" пригласит либо бывшего главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, либо Стефано Пиоли (экс-"Фиорентина").