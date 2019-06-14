"Лацио" возобновил интерес к Азмуну

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в летнее трансферное окно может перейти в "Лацио", сообщает CittaCeleste.

Итальянский клуб интересуется иранским форвардом еще с того момента, когад он выступал за "Рубин". Сейчас "Лацио" вновь возобновил интерес к Азмуну.

Сердар Азмун перешел из казанского клуба в "Зенит" прошлой зимой за 12 миллионов евро.
Теги: Азмун Лацио Зенит Серия А
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