"Лацио" возобновил интерес к Азмуну

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в летнее трансферное окно может перейти в "Лацио", сообщает CittaCeleste.Итальянский клуб интересуется иранским форвардом еще с того момента, когад он выступал за "Рубин". Сейчас "Лацио" вновь возобновил интерес к Азмуну.Сердар Азмун перешел из казанского клуба в "Зенит" прошлой зимой за 12 миллионов евро.