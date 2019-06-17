Франческо Тотти покинул "Рому"

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти принял решение покинуть "Рому".Тотти был капитаном "Ромы". В 2017 году он завершил футбольную карьеру и стал директором римского клуба."Я написал заявление об увольнении. Я надеялся, что до этого не дойдет, но роковой день настал, что для меня очень страшно и больно. Учитывая обстоятельства, это было единственное верное решение", — сказал Тотти на специальной пресс-конференции.