Франческо Тотти покинул "Рому"
Легенда итальянского футбола Франческо Тотти принял решение покинуть "Рому".
Тотти был капитаном "Ромы". В 2017 году он завершил футбольную карьеру и стал директором римского клуба.
"Я написал заявление об увольнении. Я надеялся, что до этого не дойдет, но роковой день настал, что для меня очень страшно и больно. Учитывая обстоятельства, это было единственное верное решение", — сказал Тотти на специальной пресс-конференции.
"Газета.ру"
Тотти был капитаном "Ромы". В 2017 году он завершил футбольную карьеру и стал директором римского клуба.
"Я написал заявление об увольнении. Я надеялся, что до этого не дойдет, но роковой день настал, что для меня очень страшно и больно. Учитывая обстоятельства, это было единственное верное решение", — сказал Тотти на специальной пресс-конференции.
"Газета.ру"