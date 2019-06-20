Маурицио Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду.
По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.
"В лондонском "Челси" я тренировал сильных футболистов. Однако работа с Роналду — это новый, эмоциональный уровень. Шаг вперед. Мне бы очень хотелось помочь ему побить новые рекорды", - сказал Сарри на пресс-конференции.
Сообщается, что сразу после пресс-конференции Сарри вылетит в Грецию, где встретится с 34-летним португальцем. Там Роналду проводит свой отпуск.
"Газета.ру"
По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.
"В лондонском "Челси" я тренировал сильных футболистов. Однако работа с Роналду — это новый, эмоциональный уровень. Шаг вперед. Мне бы очень хотелось помочь ему побить новые рекорды", - сказал Сарри на пресс-конференции.
Сообщается, что сразу после пресс-конференции Сарри вылетит в Грецию, где встретится с 34-летним португальцем. Там Роналду проводит свой отпуск.
"Газета.ру"