Маурицио Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду.

По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.

"В лондонском "Челси" я тренировал сильных футболистов. Однако работа с Роналду — это новый, эмоциональный уровень. Шаг вперед. Мне бы очень хотелось помочь ему побить новые рекорды", - сказал Сарри на пресс-конференции.

Сообщается, что сразу после пресс-конференции Сарри вылетит в Грецию, где встретится с 34-летним португальцем. Там Роналду проводит свой отпуск.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 17:21
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