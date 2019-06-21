Массара назначен спортивным директором "Милана"

"Милан" объявил о назначении Фредерика "Рики" Массары на пост спортивного директора клуба. Заявление на официальном сайте "Милана" сообщает, что Массара будет "непосредственно подчиняться" техническому директору Паоло Мальдини.Массара в 1990-х был футболистом и играл на позиции нападающего в таких клубах, как "Пескара" и "Палермо". Получив в 2011 году лицензию спортивного директора, он работал на данной должности в "Роме" в сезоне-2016/17. В марте 2019 года вернулся на этот пост после увольнения из римского клуба Мончи.Прибытие Массары завершает формирование новой команды менеджеров в «Милане». Ранее Паоло Мальдини был назван новым техническим директором клуба, а Марко Джампаоло — новым главным тренером. Также получил руководящую должность в клубе и будет работать в тесном сотрудничестве с Мальдини еще один экс-игрок россонери — Звонимир Бобан.