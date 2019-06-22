Марек Гамшик может перейти в "Рому"

Полузащитник китайского клуба "Далянь Ифань" Марек Гамшик может вернуться в Италию.Как сообщает Goal, в услугах футболиста заинтересована "Рома".Словацкий футболист выступал за "Наполи" с 2007 года и является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей.