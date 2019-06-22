Марек Гамшик может перейти в "Рому"

Полузащитник китайского клуба "Далянь Ифань" Марек Гамшик может вернуться в Италию.

Как сообщает Goal, в услугах футболиста заинтересована "Рома".

Словацкий футболист выступал за "Наполи" с 2007 года и является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей.
Теги: Гамшик Рома
Сегодня, 13:19
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