Эусебио Ди Франческо возглавил "Сампдорию"

"Сампдория" на официальном сайте объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера клуба.

Напомним, Ди Франческо был уволен с поста наставника "Ромы" после поражения римского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (1:3). В СМИ сообщалось, что итальянский специалист требует у "Ромы" компенсацию за увольнение. Ранее пост главного тренера "Сампдории" покинул Марко Джампаоло.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ди Франческо Сампдория Серия А
Сегодня, 19:53
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