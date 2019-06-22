Эусебио Ди Франческо возглавил "Сампдорию"

"Сампдория" на официальном сайте объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера клуба.Напомним, Ди Франческо был уволен с поста наставника "Ромы" после поражения римского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (1:3). В СМИ сообщалось, что итальянский специалист требует у "Ромы" компенсацию за увольнение. Ранее пост главного тренера "Сампдории" покинул Марко Джампаоло.