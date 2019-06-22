Китайский клуб предложил Перишичу контракт на 36 млн, а "Интеру" - на 25 млн евро

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, следующей командой хорвата может стать "Шанхай Шэньхуа". Китайский клуб уже сделал предложение нерадзурри в размере € 25 млн. Перишичу был предложен выгодный контракт на три года, по условиям которого он сможет заработать € 36 млн.

"Чемпионат.сом"
Теги: Перишич Интер Серия А
Вчера, 22:42
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