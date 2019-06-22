Китайский клуб предложил Перишичу контракт на 36 млн, а "Интеру" - на 25 млн евро

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в Китае.Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, следующей командой хорвата может стать "Шанхай Шэньхуа". Китайский клуб уже сделал предложение нерадзурри в размере € 25 млн. Перишичу был предложен выгодный контракт на три года, по условиям которого он сможет заработать € 36 млн.