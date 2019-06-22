"Ювентус" продлил контракт с Бентанкуром

Итальянский "Ювентус" объявил о подписании нового контракта с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром.Об этом объявила пресс-служба туринского клуба.Новый контракт с 21-летним хавбеком рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт уругвайца истекал летом 2022 года.