"Ювентус" продлил контракт с Бентанкуром

Итальянский "Ювентус" объявил о подписании нового контракта с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром.

Об этом объявила пресс-служба туринского клуба.

Новый контракт с 21-летним хавбеком рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт уругвайца истекал летом 2022 года.

"Газета.ру"
Теги: Бентанкур Ювентус
Вчера, 23:02
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