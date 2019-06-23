Возлюбленная Роналду позирует в купальнике на яхте (фото)

Возлюбленная нападающего сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду Джоржина Родригес опубликовала новое фото в инстаграме.

На снимке девушка позирует на яхте в Сен-Тропе. 34-летний португалец проводит отпуск со своей семьей во Франции.

Роналду и Родригес воспитывают четырех детей. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

View this post on Instagram

@yamamayofficial ?????

A post shared by Georgina Rodr?guez (@georginagio) on



"СЭ"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 10:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама