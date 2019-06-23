Возлюбленная Роналду позирует в купальнике на яхте (фото)
Возлюбленная нападающего сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду Джоржина Родригес опубликовала новое фото в инстаграме.
На снимке девушка позирует на яхте в Сен-Тропе. 34-летний португалец проводит отпуск со своей семьей во Франции.
Роналду и Родригес воспитывают четырех детей. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
"СЭ"
На снимке девушка позирует на яхте в Сен-Тропе. 34-летний португалец проводит отпуск со своей семьей во Франции.
Роналду и Родригес воспитывают четырех детей. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
"СЭ"