Де Росси может остаться в Италии

Бывший футболист "Ромы" Даниэле Де Росси может остаться в итальянском чемпионате.По информации Sky Sport Italia, 35-летнего футболиста хочет подписать "Сампдория". Главный тренер итальянского клуба Эусебио Ди Франческо знаком с полузащитником, когда работал в римском клубе.Ожидалось, что Де Росси подпишет соглашение на сотрудничество с американским "Лос-Анджелесом".Также в СМИ появлялась информация о том, что итальянец может продолжить карьеру в миланском "Интере", "Зените" или "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является известный британский футболист Дэвид Бекхэм, который начнет выступление в высшем дивизионе футбольных лиг США (MLS) со следующего сезона.