Де Росси может остаться в Италии

Бывший футболист "Ромы" Даниэле Де Росси может остаться в итальянском чемпионате.

По информации Sky Sport Italia, 35-летнего футболиста хочет подписать "Сампдория". Главный тренер итальянского клуба Эусебио Ди Франческо знаком с полузащитником, когда работал в римском клубе.

Ожидалось, что Де Росси подпишет соглашение на сотрудничество с американским "Лос-Анджелесом".

Также в СМИ появлялась информация о том, что итальянец может продолжить карьеру в миланском "Интере", "Зените" или "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является известный британский футболист Дэвид Бекхэм, который начнет выступление в высшем дивизионе футбольных лиг США (MLS) со следующего сезона.

"Газета.ру"
Теги: Де Росси Сампдория Серия А
Сегодня, 18:20
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