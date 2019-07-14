Мауро Икарди отказывается уходить из "Интера"

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди во время разговора с руководством команды заявил, что не намерен покидать клуб.По информации La Repubblica, после того, как представители "Интера" вынудили Икарди вернуться в Милан, он пришел в ярость."Я останусь в "Интере" на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду", — приводит издание слова футболиста.В СМИ сообщалось, что миланский клуб отстранил Икарди и полузащитника Раджу Наингголана от тактических занятий с командой, а также заявил, что не рассчитывает на них в предстоящем сезоне.