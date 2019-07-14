"Торино" отказал "Вест Хэму" в трансфере Белотти за € 60 млн

"Вест Хэм Юнайтед" пытался приобрести нападающего "Торино" Андреа Белотти, но получил отказ, утверждает Football Italia.
По данным источника, английский клуб предлагал за форварда € 60 млн, но итальянцы настаивают на том, что он может быть продан только за сумму отступных в размере € 100 млн.
Белотти перешёл в "Торино" летом 2015 года из "Палермо". Сумма трансфера составила € 8,4 млн. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 37 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (пять — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.
Чемпионат