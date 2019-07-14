"Рома" хочет обменять Пасторе на Сусо

"Рома" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо и готова отдать за него аргентинского хавбека Хавьера Пасторе, утверждает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.По данным источника, римский клуб также готов заплатить за Сусо определённую сумму. В контракте испанца есть пункт о фиксированной сумме отступных в размере € 40 млн, но активировать его могут только зарубежные клубы.Сусо и Пасторе могут не вписаться в тактические схемы новых главных тренеров "Ромы" и "Милана" Паулу Фонсеки и Марко Джампаоло, поэтому обмен игроками вполне вероятен.В минувшем сезоне 25-летний Сусо принял участие в 35 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором семи забитых мячей и отдал 10 результативных передач. На счету 30-летнего Пасторе три гола в 14 матчах Серии А.