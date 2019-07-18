"Милан" ради Корреа готов пожертвовать Кутроне и Силвой

Руководство "Милана" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико" Анхелю Корреа, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.Стоимость 24-летнего аргентинца оценивается в 55 миллионов евро. Чтобы выручить эту сумму, "Милан" готов продать нападающего "Вулверхэмптону" Патрика Кутроне, а "Монако" — форварда Андре Силву. Стоит отметить, что над всеми тремя сделками работает известный футбольный агент Жорже Мендеш.Корреа выступает за "Атлетико" с 2014 года. В сезоне-2018/19 хавбек сыграл за мадридцев в 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.