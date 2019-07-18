Де Лигт: Сарри является одной из причин почему я в "Ювентусе"

? Termina qui la conferenza stampa di Matthijs de Ligt ????



A breve il recap su https://t.co/0WCF8MKZsH#TURNDELIGTON pic.twitter.com/9HzqUvyPKu — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2019

Новичок "Ювентуса" защитник Маттейс де Лигт на свой презентации рассказал о переходе в стан туринской команде."Я очень молод, хотя у меня было немало опыта с "Аяксом", я здесь, чтобы учиться. Быть здесь — большой шаг вперёд. Для меня было большой честью получить столько эмоций от поклонников "Юве". Надеюсь, что смогу ответить взаимностью. Моё решение было очень продуманным. Я должен адаптироваться к новым условиям и новому чемпионату. Надеюсь, что смогу сделать всё возможное. Это правда, что я разговаривал с Сарри. Он является одной из причин, которые привели меня сюда. Я хорошо слышал о его философии и о том, как он строит оборонительную линию.Моя фотография с футболкой "Ювентуса"? Это было в 2006 году, я как защитник восхищался Фабио Каннаваро. У меня всегда тёплые чувства к "Ювентусу", я всегда был его фанатом. Когда я играл здесь с "Аяксом", был впечатлён атмосферой на "Альянс Арене". Номер? Число 4 — особенное для меня. У него также есть важное наследство в "Ювентусе", поэтому я надеюсь соответствовать этому номеру", — цитирует де Лигта пресс-служба клуба.