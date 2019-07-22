"Ювентус" попытается приобрести Неймара у "ПСЖ"

Руководство туринского "Ювентус" готовит рыночное предложение "Пари Сен-Жермену" по трансферному переходу нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. Вместе с тем сообщается, что "ПСЖ" не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает исключительно финансовые предложения за 27-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

Неймар перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Чемпионат

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ювентус Серия А ПСЖ Неймар
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