"Ювентус" попытается приобрести Неймара у "ПСЖ"

Руководство туринского "Ювентус" готовит рыночное предложение "Пари Сен-Жермену" по трансферному переходу нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo.По сведениям источника, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюиди и форварда Пауло Дибалу, а также доплатить значительную сумму. Вместе с тем сообщается, что "ПСЖ" не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает исключительно финансовые предложения за 27-летнего футболиста.Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" предложил за Неймара € 90 млн и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.Неймар перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.