Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможный переход бразильца Неймара в туринский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, португалец считает, что сможет наладить отношения с бразильским форвардом в случае его трансфера. Он также считает, что Неймар поможет "Ювентусу" побороться за место в финале Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Сообщается, что агент Неймара собирается встретиться с представителями руководства "Ювентуса" в Китае.
Неймар в сезоне-2018/19 забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах в составе "ПСЖ".
sport24
Роналду одобрил переход Неймара в "Ювентус"
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