Бывший форвард сборной Италии прокомментировал слухи о возможном переходе Лукаку в "Интер":
- У "Интера" есть лучший игрок на скамейке. Конте может приблизить команду к "Ювентусу" и по-настоящему побороться за скудетто.
Предстоит захватывающий сезон Серии А с Маурицио Сарри против Конте. К сожалению, Макс Аллегри ушел, но он вернется в большой клуб.
Лично мне не нравится Лукаку как игрок, поэтому для такой запрашиваемой цены [в 85 млн евро] – это просто безумие. Я говорю это как болельщик, но я бы отдал Икарди "Ювентусу" за Игуаина.
Если бы я работал в "Интер", то так бы и сделал, поскольку Икарди – это просто груз на их плечах, - приводит слова бывшего игрока Sports, ссылаясь на Football Italia.
Антонио Кассано: покупать за 85 млн евро Лукаку - безумие
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