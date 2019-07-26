"Торино" поборется с "Монако" за вингера сборной Гвинеи

"Торино" заинтересован в покупке нападающего "Бордо" Франсуа Камано, сообщает L'Equipe.

Итальянский клуб готов перебить предложение "Монако", который ранее практически согласовал трансфер 23-летнего игрока сборной Гвинеи.

"Бордо" рассчитывает выручить за Камано около 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне Камано провел 51 матч во всех турнирах и забил 13 голов при 4 голевых передачах. На Кубке Африки-2019 он забил 1 гол в 4 матчах.

СЭ

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Серия А Торино Монако
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