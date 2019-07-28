Раджа Наингголан согласился покинуть "Интер"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан согласился с решением руководства клуба продать его этим летом.Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. В настоящее время 31-летний бельгиец вместе с "Интером" проводит предсезонное турне по Азии, но игрок не входит в планы главного тренера нерадзурри Антонио Конте и осознает это. Наингголан уже известил своего агента о желании покинуть клуб этим летом.По информации Романо, Наингголан рассматривает возможность возвращения в "Кальяри" — клуб, в котором он выступал с 2010 по 2014 годы, до своего перехода в "Рому". Однако хавбек может изменить свое решение, если получит предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Ранее претендентом на игрока называли "Зенит".