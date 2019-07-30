Новый клуб Де Росси вел переговоры по Икарди

Аргентинский нападающий итальянского "Интера" Мауро Икарди был предметом разговора между руководством черно-синих и спортивным директором "Боки Хуниорс" Николасом Бурдиссо, передает Radio Cooperativa."Знаю, что наш спортивный директор Николас Бурдиссо говорил с вице-президентом "Интера" Хавьером Дзанетти по поводу Икарди. Это был просто ничего не значащий вопрос о текущей ситуации", — заявил в эфире радиостанции президент "генуэзцев" Даниэль Анжеличи.Стоит отметить, что на форварда не рассчитывает наставник "змей" Антонио Конте. Тем не менее, на данный момент футболист тренируется вместе с командой.