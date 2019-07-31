"Наполи" готов купить Заа за 66 млн

Игрок английского "Кристал Пэлас" и сборной Кот-д'Ивуара Вильфрид Заа может стать игроком итальянского "Наполи", сообщает Daily Mail.По информации издания, руководство неаполитанцев готовит предложение для лондонцев по спортсмену размером в €66 млн. Стоит отметить, что интерес к футболисту в нынешнее межсезонье уже проявлял "Арсенал", однако канониром не удалось договориться "орлами" из-за низкой суммы потенциальной сделки.