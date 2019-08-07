"Фейеноорд" арендует у "Ромы" Карсдорпа

"Фейеноорд" арендует у "Ромы" защитника Рика Карсдорпа, утверждает издание AD. О сделке должно быть объявлено уже сегодня.Карсдорп является воспитанником "Фейеноорда", за главную команду которого он выступал с 2014 по 2017 год, после чего был продан в "Рому" за 16 млн евро. В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 14 матчах за "Рому", не отметившись результативными действиями, но поскольку в римском клубе он не получал достаточного количества игровой практики, было принято решение отдать Рика в аренду.